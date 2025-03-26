Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'de trafik kazası

BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesinde otomobil yol kenarında park halindeki kamyonetin altına girdi. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Karesi İlçesi Ertuğrul Gazi Caddesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. 10 SC 644 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 10 ARN 191 plakalı açık kasa kamyonetin altına girdi. Kaza sonrası olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binek otomobildeki üç yaralı kişiyi otomobilden yaralı olarak çıkartarak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. İlginç trafik kazası ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.