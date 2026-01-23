Balıkesir'de servis aracı şarampole uçtu: 14 yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yolcusu bulunan servis aracı şarampole uçtu. Yaralanan 14 kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından hastanelere taşındı.

Trafik kazası dün akşam saatlerinde İvrindi Kaşağıl Mahallesi sapağında meydana geldi. İvrindi'den 19 işçiyi alan 10 S 37038 plakalı servis araç sürücüsü, Kaşağıl Mahallesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri servis aracında bulunan 19 işçiyi kurtardı, yaralanan 14 kişi 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR