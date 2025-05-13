Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'de cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bandırma-Susurluk kara yolunun Okçugöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.H.B. idaresindeki 10 ARB 626 plakalı cip ile ara yoldan çıkan M.K. yönetimindeki 10 YD 354 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da refüje savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilde sıkışan sürücü M.K. araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, M.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan cip sürücüsü T.H.B. ile aynı araçta bulunan M.B. ambulansla Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.