Bandırma'da otomobil domuza çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yola fırlayan domuza çarpan otomobil takla attı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gönen-Bandırma kara yolu üzerinde Beyköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülüğünü Sami Avcı'nın (40) yaptığı 10 AAD 05 plakalı otomobil, seyir halindeyken yola aniden fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Şükriye Avcı (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Sami Avcı ise ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Haberler.com

