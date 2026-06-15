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Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde iki otomobilin trafik ışıklarında çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bandırma Caddesi'nde 10 B 3344 plakalı otomobil ile 10 AHK 652 plakalı Citroen marka otomobil trafik ışıklarında çarpıştı. İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 B 3344 plakalı araç sürücüsü E.U., diğer aracın sürücüsü T.A. ve yanındaki A.D. sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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