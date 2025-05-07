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Balıkesir'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Yağdı

Balıkesir'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Yağdı
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Bandırma'da yapılan denetimlerde, gürültü yapan 78 araç ve alkollü sürücülere toplamda 10 milyon TL'yi aşkın ceza kesildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 2025 yılının ilk 4 aylık döneminde yapılan denetimlerde birçok sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere, abart egzoz, yüksek ses ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 78 araç ile ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanan 1.031 sürücüye toplam 1 milyon 228 bin 309 Türk Lirası para cezası kesildi.

Ayrıca alkollü olarak araç kullanan 185 sürücüye 1 milyon 987 bin 365 Türk Lirası ceza uygulanırken, 173 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı. Kamyon ve çekici türü 741 araca ise şehir içinde izinsiz indirme, bindirme ve park etme nedeniyle toplam 735 bin 813 Türk Lirası ceza kesildi.

Öte yandan 10 bin 843 motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde tespit edilen eksiklikler sebebiyle 2 bin 2 sürücüye toplam 7 milyon 928 bin 298 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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