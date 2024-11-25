Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Toprak Kaymasında İki İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Toprak Kaymasında İki İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitiren Mustafa Dak'ın cenazesi çıkarıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor ve Bakanlık müfettişleri bölgeye gönderildi.

Balıkesir'in Marmara Adası'nda Saraylar Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden ikinci işçinin cenazesine ulaşıldı.

Ediz Öztürk'e ait mermer ocağında 24 Kasım'da yaşanan heyelanda göçük altında kalan işçilerden Mustafa Dak'ın cansız bedeni, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda blok mermerlerin altından çıkarıldı. Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Toprak kayması sırasında hayatını kaybeden ilk işçi Ahmet Özmen'in de cenazesine önceki gün ulaşılmıştı. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarıyla bölgedeki kurtarma faaliyetleri tamamlanırken, olayın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Bakanlıktan inceleme talimatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Marmara Adası'ndaki mermer ocağında yaşanan trajik olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Heyelan sonucu vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları devam eden işçimize sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Bakanlığımıza bağlı müfettişler olay yerine görevlendirilmiştir ve süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mermer ocağında meydana gelen bu acı olay, iş güvenliği ve toprak kaymasının nedenleri konusundaki soru işaretlerini de gündeme getirdi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından daha detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbullular dikkat! Saat 15.00'ten sonra bu metro durakları kapatılacak

 Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

 35 ilde eğitime kar engeli

35 şehirde eğitime kar engeli! İşte tatil olan il ve ilçeler
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kabataş tramvay durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı neden kapalı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR Ocak emekli zammı ne kadar olur? Şişli/Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Şişli/Mecidiyeköy metrosu neden kapalı? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün kapalı mı? Taksim-Kabataş füniküler sefer saatleri! Osmanbey metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Osmanbey metro durağı neden kapalı? Şişhane metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Yenikapı metro hattı bugün kapalı mı? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı hangi duraklar kapalı? Haliç metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Yenikapı-Hacıosman metro hattı kapatıldı mı? Yenikapı-Hacıosman metro hattı neden kapatılacak? Esra Özmen kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen biyografisi! BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.