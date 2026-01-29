Haberler

Heyelanla gelen facia ucuz atlatıldı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde toprak kayması sonucu yolcu treninin lokomotifi ve bir vagonu raydan çıktı. Olayda yaralanan kimse olmaması tek sevindirici durum oldu. Tren yolcuları otobüslerle bölgeden tahliye edildi.

Balıkesir'de toprak kayması nedeni ile Savaştepe ilçesi yakınlarında yolcu treninin Lokomotifi ve bir vagonu raydan çıktı. Heyelan dolayısı ile olan kazada kimsenin yaralanmaması tek teselli oldu. Lokomotifi ve bir vagonu raydan çıkan trenin yolcuları otobüslerle nakledildi.

Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Trenin yaklaşık 145 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi. Kaza sonrasında heyelan dolayısı ile demiryoluna dökülen kayalar kaldırılırken, lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
