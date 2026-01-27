Gönen-Bandırma yolunda kontrolden çıkan tır şarampole savruldu

Balıkesir'in Gönen-Bandırma karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir tır şarampole savruldu.

Edinilen bilgilere göre, V.B. (66) idaresindeki 10 AKZ 720 plakalı tır, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, ardından şarampole savruldu.

Kazada sürücünün yaralanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR