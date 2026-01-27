Haberler

Gönen-Bandırma yolunda kontrolden çıkan tır şarampole savruldu

Gönen-Bandırma yolunda kontrolden çıkan tır şarampole savruldu
Güncelleme:
Balıkesir'in Gönen-Bandırma karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, 66 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır şarampole savruldu. Sürücünün yaralanmadığı bildirildi.

Balıkesir'in Gönen-Bandırma karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir tır şarampole savruldu.

Edinilen bilgilere göre, V.B. (66) idaresindeki 10 AKZ 720 plakalı tır, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, ardından şarampole savruldu.

Kazada sürücünün yaralanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

