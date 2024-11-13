Balıkesir'de Tır Köprüden Uçtu, Sürücü Yaralandı
Balıkesir'in Balya ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan tır köprüden aşağı uçtu. Sürücü O.Ç. yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Balıkesir'in Balya ilçesinde tırın köprüden aşağıya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Balya - Yenice Yolu Müstecap Mahallesi yakınlarında meydana geldi. O.Ç. idaresindeki 45 AGM 552 plakalı tır kontrolden çıkarak köprüden aşağı uçtu. Kazada sürücü yaralanırken Balıkesir İtfaiyesi Balya İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.
Kazayla ilgili soruştumsa sürüyor. - BALIKESİR