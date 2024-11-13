Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Tır Köprüden Uçtu, Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de Tır Köprüden Uçtu, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Balya ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan tır köprüden aşağı uçtu. Sürücü O.Ç. yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Balya ilçesinde tırın köprüden aşağıya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Balya - Yenice Yolu Müstecap Mahallesi yakınlarında meydana geldi. O.Ç. idaresindeki 45 AGM 552 plakalı tır kontrolden çıkarak köprüden aşağı uçtu. Kazada sürücü yaralanırken Balıkesir İtfaiyesi Balya İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Kazayla ilgili soruştumsa sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturması genişliyor

 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler Azize kim? Sahipsizler Fidan kim? Sahipsizler Cemo kim? Sahipsizler karakterleri kim? Sahipsizler dizisi nerede çekiliyor? Sahipsizler dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı kim? Sahipsizler oyuncuları kim? Sahipsizler konusu ne? Sahipsizler CANLI izle! 13 Kasım Çarşamba Star TV Sahipsizler 1. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! DAZN canlı izle! DAZN Women's Football Youtube nasıl izlenir? Galatasaray Wolfsburg CANLI izle (ŞİFRESİZ)!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.