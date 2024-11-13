Balıkesir'de Tır Köprüden Uçtu, Sürücü Yaralandı

Balıkesir'in Balya ilçesinde tırın köprüden aşağıya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Balya - Yenice Yolu Müstecap Mahallesi yakınlarında meydana geldi. O.Ç. idaresindeki 45 AGM 552 plakalı tır kontrolden çıkarak köprüden aşağı uçtu. Kazada sürücü yaralanırken Balıkesir İtfaiyesi Balya İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Kazayla ilgili soruştumsa sürüyor. - BALIKESİR