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Balıkesir'de Ticari Araç Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralı Kurtarıldı

Balıkesir'de Ticari Araç Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralı Kurtarıldı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, bariyerlere çarpan ticari araçta bulunan sürücü Y.Ö. itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında hızla giriş bariyerlerine çarpan ticari araç kaza yaptı. Kaza yapan araçta bulunan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kesici kullanılarak, yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Karesi ilçesinden geçen Yeni çevreyolu üzeri Üçpınar Kavşağında meydana geldi,. Kaza haberi ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler bariyerlere çarpan 10 AFZ 197 plakalı ticari araçta sıkışan sürücü Y.Ö. Karesi itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden uzun çalışmalar sonrası yaralı olarak çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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