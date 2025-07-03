Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle kaza yaptı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tek taraflı kaza yaptı. Otomobil sürücüsü yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay bu sabah Edremit yönünden Balıkesir istikametine giden 16 D 332 plakalı otomobil Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir istikametine doğru seyir halinde bulunan E.B.E. yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaza haberi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücü E.B.E.'yi yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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