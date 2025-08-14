Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Bir Yaralı

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü A.Ç., otomobilin kontrolünü kaybederek yan yattı ve aracın altında sıkıştı. Hızlı müdahale sonrası yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Değirmen Dere mevkiinde seyir halindeki 10 AKF 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada, sürücü A.Ç. aracın altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Erdek Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan A.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanından olay paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otostop çeken genç, aracına bindiği adamın tacizini böyle kayda aldı

Yaşlı başlı adamın aracına binen gence yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.