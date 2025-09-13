Haberler

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Gönen-Biga Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araçta yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gönen-Biga Karayolu Tahirova mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 35 LZ 577 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 4 kişi hafif yaralı olarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
