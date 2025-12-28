Haberler

Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül Mahallesi'nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 2 kişiyi yaraladı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Balıkesir'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

Olay Altıeylül Mahallesi'ne bağlı Ayşebacı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda tek taraflı kaza yaptı. Kazaya Karesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. 10 AAB 316 plakalı aracın içinde bulunan 2 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

