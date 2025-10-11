Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesi Balıkesir yolu üzerindeki bir petrol istasyonu yakınında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İvrindi'den Balıkesir yönüne gelen otomobil tek taraflı kaza yaptı. 10 R 3950 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncusu yoldan çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçta araçta bulunan D.B. ve A.E.K. yaralandı. Yaralı çıkarılan D.B. ve A.E.K. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR