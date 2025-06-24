Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesi Dereköy Mahallesi yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Dereköy Mahallesi yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 ANY 833 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü S.K. ve yolcu M.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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