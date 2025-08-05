Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk-Balıkesir yolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 MIM 018 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçta yangın ihtimaline karşı güvenlik tedbiri alındı.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR