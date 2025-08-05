Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Balıkesir'in Susurluk-Balıkesir yolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı ve olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Susurluk-Balıkesir yolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 MIM 018 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçta yangın ihtimaline karşı güvenlik tedbiri alındı.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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