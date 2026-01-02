Haberler

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İstanbul istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Karesi Grup Amirliği'nden 1 araç ve 4 personel ile olay yerine intikal eden ekipler, kaza mahalline ulaştı.

Olay yerine varıldığında 34 FBC 585 plakalı otomobilin şarampole yuvarlandığı görüldü. Kazada, araçta bulunan 1 sürücü ve 2 yolcudan Hafize Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Yaralı 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

