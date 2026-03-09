Haberler

Susurluk'ta otoyolda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında A.F.E. isimli bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, hayatını kaybeden vatandaşı sıkıştığı yerden çıkardı.

Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir istikameti Susurluk Söğütçayır mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda meydana gelen tek taraflı ve sıkışmalı trafik kazasına ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler araç içerisinde sıkışan A.F.E. isimli vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi 112 sağlık ekipleri ve otoyol jandarma ekiplerine teslim edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

