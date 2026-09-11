Balıkesir’de takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de bariyerleri aşarak takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu İstanbul yönü Sağucak Mahallesi Yunakdere mevkisi Köyyeri viyadüğünde meydana geldi. İstanbul yönüne seyreden Ş.C. yönetimindeki 34 PPM 820 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak takla attı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve Otoyol Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı