Balıkesir'de Suçlulara Yönelik Büyük Operasyon: 41 Gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan eş zamanlı operasyonda 106 ekip ve 322 personelin katılımıyla yapılan operasyonlarda çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir genelinde yapılan eş zamanlı operasyonda Bandırma'dan da şahıslar yakalandı. Operasyon kapsamında;15-20 yıl hapis cezası bulunan 2 şahıs, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 33 şahıs, İfadeye yönelik aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 41 kişi gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 36'sı cezaevine teslim edildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - BALIKESİR