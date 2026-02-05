Haberler

Edremit'teki silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Şubat'ta saat 18.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, motosikletle gelen kasklı iki şahıstan biri, iş yerine tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan Y.T. ve Y.D. yaralanırken, Ebubekir Turanlı (33) ise hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan R.A. (22), F.E. (29), E.B. (22), B.Ç. (19), T.A. (40) ve T.T. (55) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
