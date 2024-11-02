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Balıkesir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayda, tartışma sonrasında silahlar çekildi. Kavga sonrası şüpheliler gözaltına alındı ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye'nin Kızıklı Kırsal Mahallesi'nde Hakan Çakıroğlu (30) ile H.B. (35) ve E.B. (34) arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Yaşanan saldırı sonrasında Hakan Çakıroğlu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Çakıroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Silahlı kavgada H.B. sağ kolundan, E.B. ise sol elinden yaralandı. Olayın ardından kavganın yaşandığı evin önüne gelen Çakıroğlu'nun yakını H.M.Ç., şüphelilerden H.B.'nin evine ateş açtı. Olaya karışan 3 şüpheli, jandarma tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Edremit Devlet Hastanesine getirilerek tedavileri tamamlanan H.B., E.B, ve H.M.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay sonrasında yapılan çalışmada ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve tüfeklere ait 2 adet şarjör, 9 tabanca fişeği ile 18 dolu av tüfeği fişeği ele geçirildi. Hakan Çakıroğlu'nun cenazesi otopsi için Balıkesir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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