Balıkesir'de Seyir Halindeyken Otomobilde Elektrik Kaçağı Paniği

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde meydana gelen elektrik kaçağı, sürücüsü M.K. ve ailesini paniğe sürükledi. Otomobilin elektrik kablolarından duman çıkmaya başlaması üzerine, sürücü aracı güvenli bir yere park ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve çekici sevk edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Atatürk Caddesi Liman AVM önünde seyir halindeki bir otomobilde meydana gelen elektrik kaçağı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, 45 AHH 069 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., ailesiyle birlikte seyir halindeyken aracın elektrik kablolarından duman çıktığını fark etti. Sürücü, aracı güvenli bir noktada durdurarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
