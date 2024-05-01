Balıkesir'de seyir halindeki bir tırda yangın çıktı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Balıkesir-Bursa Karayolu Bursa istikameti Susurluk Karapürçek mevkisinde seyir halindeki 35 BSK 250 dorse plakalı, D.O. hakimiyetindeki 35 BSK 276 plakalı tırda yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın büyük maddi hasara yol açarken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Tırda karışık ambar malzemesi, boya, gübre, jeneratör, tüp, oyuncak, lastik, karton, kolonya, hayvansal yem gibi malzemelerin yüklü olduğu belirtildi. Yangının, araç seyir halindeyken tekerlek körük sisteminde meydana gelen arıza sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR