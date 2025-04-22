Balıkesir'de Sentetik Ecza Hapları Operasyonu: 1.666 Adet Ele Geçirildi
Balıkesir'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 666 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla bir şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.
Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan operasyonda bin 666 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmalarda; bin 666 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa