Balıkesir'de Sentetik Ecza Hapları Operasyonu: 1.666 Adet Ele Geçirildi

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan operasyonda bin 666 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmalarda; bin 666 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR