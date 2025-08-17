Balıkesir'de Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkessir'in Burhaniye ilçesinde, Ali Çetinkaya Mahallesinde çıkan sazlık yangınında 995 haneli İmko Tatil Sitesini duman atında kaldı. Alevler, evlere sıçramadan söndürüldü.

Ali Çetinkaya Mahallesindeki İmko Tatil Sitesinde çocukların oyun oynarken çöplük alanda çıkardığı yangın sazlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın 995 haneli İmko Tatil Sitesini duman altında bırakırken, itfaiye ekiplerinin gayreti ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Sokaklara dökülen vatandaşlar, duman altında çalışmaları izlerken itfaiye ekiplerine de yardımcı oldu. Yangının çöplük alanda başladığını anlatan Ali Çetinkaya Mahalle muhtarı Okan Seçen, "Mahallemizin çöplük alanında çocukların hatasından dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çok şükür zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan önü hemen hemen şu anda alınmış durumda. Bu esnada emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Gerekli bütün tedbirler alındı. Şu anda kontrol altında" diye konuştu. - BALIKESİR