Balıkesir'de Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye ilçesinde Ali Çetinkaya Mahallesi'nde çıkan sazlık yangını, 995 haneli İmko Tatil Sitesi'ni duman altında bıraktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Balıkessir'in Burhaniye ilçesinde, Ali Çetinkaya Mahallesinde çıkan sazlık yangınında 995 haneli İmko Tatil Sitesini duman atında kaldı. Alevler, evlere sıçramadan söndürüldü.

Ali Çetinkaya Mahallesindeki İmko Tatil Sitesinde çocukların oyun oynarken çöplük alanda çıkardığı yangın sazlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın 995 haneli İmko Tatil Sitesini duman altında bırakırken, itfaiye ekiplerinin gayreti ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Sokaklara dökülen vatandaşlar, duman altında çalışmaları izlerken itfaiye ekiplerine de yardımcı oldu. Yangının çöplük alanda başladığını anlatan Ali Çetinkaya Mahalle muhtarı Okan Seçen, "Mahallemizin çöplük alanında çocukların hatasından dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çok şükür zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan önü hemen hemen şu anda alınmış durumda. Bu esnada emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Gerekli bütün tedbirler alındı. Şu anda kontrol altında" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı

Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama

Maç sonundaki o sözleri Fenerbahçeli taraftarı çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.