Balıkesir'de Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralı Olarak Kurtarıldı

Balıkesir'de Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralı Olarak Kurtarıldı
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Balıkesir'in Balya ilçesinde virajı alamayan bir otomobil şarampole uçtu. Sürücü E.G., yaralı olarak itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı ve 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in Balya ilçesinde virajı alamayan otomobil şarampole uçtu. Otomobil sürücü yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Olay ; Balıkesir Balya yolu Akbaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü E.G.'nin kullandığı 10 ANG 540 plakalı araç viraj da direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole uçtu. Olay 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı sonrası, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kaza mahalline ulaştı. İtfaiye ekipleri uzun çalışmalar sonrası E.G. 'yi yaralı olarak araçtan çıkararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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