Balıkesir'de Şarampole Uçan Otomobilde 3 Yaralı

Balıkesir'de Şarampole Uçan Otomobilde 3 Yaralı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen otomobildeki sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoldan çıkarak şarampole uçan otomobildeki sürücü ve yolcular yaralandı. Olay yerinde yaralanan 3 kişi 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, K.K. (44) idaresindeki 10 PU 088 plakalı otomobil, Selimağa Mahallesi mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Ş.K. (57) ve H.U. (69) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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