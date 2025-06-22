Balıkesir'de Şarampole Uçan Araçta İki Yaralı

Balıkesir'de Şarampole Uçan Araçta İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gökçeyazı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil şarampole uçtu. İki kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'in Gökçeyazı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil şarampole uçtu. Araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Edremit-Balıkesir karayolunun Gökçeyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edremit yönünden Balıkesir istikametine giden 16 AD 329 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezini araması sonrası itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri kazaya müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri otomobilde bulunan A.C.Ö. ve D.Ö.'yü 112 sağlık ekiplerine yaralı olarak teslim etti. A.C.Ö. ve D.Ö. hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

Sınava giremedi! Gerekçe olaydan daha enteresan
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler

Olağanüstü genel kurul bitti! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
40 yaşındaki Santi Cazorla, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı

40 yaşındaki efsane, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.