Balıkesir'de Saman Balyalarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde saman balyalarında çıkan yangın, Gönen Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde depolanan saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Gönen Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında çevreye sıçrama riski önlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR