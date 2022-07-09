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Balıkesir'de sağanak seferberliği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de sağanak seferberliği

Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası şehrin birçok yerinden su baskını ihbarı gelince, Balıkesir itfaiyesi de su baskınlarına karşı seferber oldu.

Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası şehrin birçok yerinden Su baskını ihbarı gelince, Balıkesir itfaiyesi de su baskınlarına karşı seferber oldu.

Kent merkezinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle Dokuma Caddesi Adliye Kavşağı mevkisinde ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüste mahsur kalan kadın, taşınarak araçtan indirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, BASKİ ve AFAD ekipleri caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürütürken, bazı vatandaşların evlerinde de su baskınları oluştuğu öğrenildi. Öte yandan, yağış nedeniyle Savaştepe Caddesi'nde yolda kalan araçlar da vatandaşlar tarafından aracın arkasından iterek kaldırıma çıkartıldı. Yaklaşık 100'den fazla ihbar gelen şehirde seferberlik oldu.

(Emre Binakuran - Muhammed Batuhan Köse/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

su baskını Balıkesir su 3. Sayfa Güncel Haberler

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