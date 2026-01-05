Gömeç'teki silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Gömeç'in Kızko sahilinde bulunan bir restorana yılın ilk saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Zafer Aydoğdu (50), tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Aydoğdu'nun hayatını kaybetmesiyle olaydaki ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Yeni yılın ilk saatlerinde Kızko sahilindeki bir restorana gelen Gürkan T. (42), işletme sahibi Ahmet E.'den alkollü içecek istemiş, olumsuz yanıt alması üzerine aracına giderek aldığı tüfekle tekrar içeri girip etrafa rastgele ateş açmıştı. Saldırıda Hasan Durko olay yerinde hayatını kaybetmiş, Zafer Aydoğdu, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanmıştı. Olayın ardından kısa sürede jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Gürkan T. tutuklanmıştı. - BALIKESİR