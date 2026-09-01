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Balıkesir'de Bir Haftalık Polis Operasyonu: 70 Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de Bir Haftalık Polis Operasyonu: 70 Aranan Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'de polis ekiplerinin 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde yaptığı çalışmalarda 83 bin 42 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 70 kişi yakalandı. Narkotik operasyonlarında 10 şüpheli tutuklanırken, asayiş ve malvarlığı olaylarında toplam 507 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki çalışmalarında 83 bin 42 kişinin sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 70 kişi yakalandı. Narkotik operasyonlarında ise 10 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik kent genelinde bir haftalık çalışma gerçekleştirdi.

507 şüpheliye adli işlem

Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerinin çalışmalarında, kişilere karşı meydana gelen 292 olayın 285'i aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 431 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Malvarlığına karşı meydana gelen 108 olayın 53'ü aydınlatılırken, 55 olayın faillerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu olaylarla ilgili 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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