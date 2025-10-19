Haberler

Balıkesir'de Polis Aracının Otomobille Çarpışması: 3 Yaralı

Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen kazada bir polis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 1'i polis memuru toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, merkez Altıeylül ilçesinde Balıkesir-İzmir karayolu Pamukçu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 10 A 5945 plakalı polis aracı, tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Ali Köse yönetimindeki 35 VU 649 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada polis otosunun sürücüsü polis memuru B.A. ile diğer aracın sürücüsü ve eşi yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

