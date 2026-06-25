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Balıkesir'de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Balıkesir'de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Balıkesir'de bir otomobilin yan yoldan çıkan motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti.

Balıkesir'de otomobilin yan yoldan çıkan motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Toplu Taşıma Merkezi'nden (TTM) çıkan 35 DAA 79 plakalı otomobil ile 10 AKT 738 plakalı motosiklet karıştı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü tedavi için hastaneye sevk etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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