Balıkesir'de Otomobil Köprüden Dere Yatağına Devrildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden dere yatağına devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kırsal Şahinler Mahallesi Hisarköy yolu üzerinde seyir halinde olan Ü.Ü. idaresindeki 34 EL 27048 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden dere yatağına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazada herhangi bir yaralanma ve araçta sıkışma durumunun olmadığı tespit edildi.

Sürücü Ü. Ü.'nün kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. - BALIKESİR