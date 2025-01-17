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Balıkesir'de otomobil kamyona çarparak kaza yaptı, sürücü yaralandı

Balıkesir'de otomobil kamyona çarparak kaza yaptı, sürücü yaralandı
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Balıkesir'in Gönen ile Manyas ilçesi arasında bir otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir'in Gönen ile Manyas ilçesi arasında kamyonun altına giren otomobildeki sürücüsü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, İ.N. kontrolündeki 21 AT 720 plakalı kamyona arkadan çarpan A.A.B. idaresindeki 10 ADZ 090 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı olarak otomobilden çıkarılan A.A.B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

A.A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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