Balıkesir'de Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'de Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir-Edremit kara yolunun Naipli kavşağında iddiaya göre Yavuz Ö. idaresindeki 10 ADE 915 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerken Tamer Taş yönetimindeki 10 ACF 907 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Tamer Taş, hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Yavuz Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılırken, Taş'ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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