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Balıkesir'de Otel Odasında Ölü Bulundu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Eti Bank işçisi Kamil Özkan'ın cansız bedeni otele gelen ekipler tarafından bulundu. Cenazenin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda belirlenecek.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde yaklaşık 1 senedir ikamet eden Eti Bank işçisi Kamil Özkan (51) odasında ölü bulundu. Şahsın kaldığı odadan yayılan kötü kokular üzerine, işletme sahibi tarafından 112 aranarak bilgi verildi. Otele gelen ekipler, Özkan'ın kaldığı odaya girdi. Ekipler, otel adasındaki yatakta Özkan'a ait cansız bedenle karşılaştı. İlk incelemelerde şahsın birkaç gün önce vefat ettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Adli Tıp Kurumu Kamil Özkan Balıkesir Bandırma Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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