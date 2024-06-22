Balıkesir'de Otel Odasında Ölü Bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde yaklaşık 1 senedir ikamet eden Eti Bank işçisi Kamil Özkan (51) odasında ölü bulundu. Şahsın kaldığı odadan yayılan kötü kokular üzerine, işletme sahibi tarafından 112 aranarak bilgi verildi. Otele gelen ekipler, Özkan'ın kaldığı odaya girdi. Ekipler, otel adasındaki yatakta Özkan'a ait cansız bedenle karşılaştı. İlk incelemelerde şahsın birkaç gün önce vefat ettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR