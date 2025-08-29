Balıkesir'de Ot Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Ot Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Karesi İlçesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Balıkesir'de otluk alanda çıkan ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Balıkesir Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi Çevreyolu Caddesi mevkiinde otluk alanda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına, Balıkesir İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.