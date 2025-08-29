Balıkesir'de Ot Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Balıkesir Karesi İlçesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Balıkesir Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi Çevreyolu Caddesi mevkiinde otluk alanda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına, Balıkesir İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.
Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa