Balıkesir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Kepsut ilçesi Şeremetler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor. Yangında 50 personel görev alırken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba harcanıyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Şeremetler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları karadan ve havadan tüm hızıyla devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şeremetler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları kapsamında bölgede 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 3 dozerin yanı sıra, havadan da 3 helikopter ve 2 uçak görev yapıyor. Toplamda 50 personelin görevlendirildiği yangın bölgesinde, ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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