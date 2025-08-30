Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüğü bildirildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Darıçukuru ve Tepeköy mahalleleri arasında saat 15.00 sıralarında bir arazide yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, karadan ve havadan yoğun bir şekilde alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
