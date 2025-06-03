Balıkesir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Başladı

Balıkesir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Başladı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören ve Çavuşlar kırsal mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale başladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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