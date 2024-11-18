Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesinde Trafik Kazası: Yaralanan Yok

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 araçtan biri ters dönmesine rağmen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazada araçtan sıkışan şahıslar İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından yara almadan kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin 2. kapısında meydana geldi. 06 CBN 837 plakalı otomobil ile 10 BC 393 plakalı araç çift taraflı kazaya karıştı. Kazada 06 CBN 837 plakalı aracın çarpması sonrası 10 BC 393 plakalı otomobil ters döndü. Kazanın 112 Acile bildirilmesi üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri araçların içinde mahsur kalan sürücüleri araçlardan çıkardı. - BALIKESİR