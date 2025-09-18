Balıkesir'de Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi

Balıkesir'de zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte merkez ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için yapılan denetimlerde, hijyen şartları, ruhsat belgeleri ve ürün etiketleri titizlikle kontrol edildi.

Hijyen ve ruhsat denetimleri yapıldı

Zabıta ekipleri, kantinlerde hijyen standartlarının yerine getirilip getirilmediğini yerinde inceledi. Kantin işletmecilerinin temizlik kurallarına uymaları, gıda ürünlerinin saklama şartlarına dikkat etmeleri ve ruhsat belgelerinin eksiksiz olması gerektiği hatırlatıldı. Ekipler ayrıca kantinlerde kullanılan malzemelerin temizliği, depolama şartları ve genel ortam düzenini de kontrol ederek eksiklerin giderilmesi için gerekli uyarılarda bulundu.

Etiket ve son kullanma tarihi kontrolleri yapıldı

Denetimlerde özellikle çocukların en çok tercih ettiği hazır gıda ve içeceklerin etiket bilgileri tek tek incelendi. Ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilirken, mevzuata aykırı satışı yapılan herhangi bir ürüne izin verilmedi. Sağlıksız, etiketsiz veya son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlanması halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Yapılan denetimlerin öğrencilerin güvenliği ve sağlığını korumak için düzenli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. Zabıta Müdürü Müjdat Keskin, yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Onların okullarda gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için zabıta ekiplerimizle sürekli denetimler gerçekleştiriyoruz. Kantinlerde hijyen şartları, ruhsat uygunluğu ve ürünlerin güvenilirliği en büyük önceliğimiz. Eksiklik tespit edilen kantinlere gerekli uyarılar yapıldı, kurallara uymayan işletmelere ise yasal işlem uygulanacak. Velilerimiz ve öğrencilerimiz müsterih olsun, denetimlerimiz eğitim yılı boyunca aralıksız sürecektir" diye konuştu. - BALIKESİR