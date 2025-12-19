Haberler

Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Okul Çevreleri ve Servislere Denetim

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevreleri ve okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 110 umuma açık yer ve 125 okul servisi kontrol edildi, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevreleri ile okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri tarafından; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevresinde faaliyet gösteren umuma açık alanlar ile şüpheli şahıslara yönelik güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst seviyede tutarak kaza ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla geçtiğimiz bir hafta boyunca "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Okul Servis Araçlarının Denetimi" faaliyet hayata geçirildi. Denetimler kapsamında okul bölgeleri çevresinde bulunan 110 umuma açık yer, 2.064 şahıs ve 872 araç kontrol edilirken, 260 okul çevresinde 800 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ise 125 okul servis aracı kontrol edildi. Öğrencilere yönelik olarak; "Okul Geçidini Kullanma", "Emniyet Kemerinin Önemi" ve "Yaya Yürüyüş Kuralları" konularında 5 okulda ve 3 Trafik Eğitim Parkı'nda toplam 431 öğrenciye eğitim verildi. Ayrıca "Trafik Güvenliği" konusunda bilgilendirme yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title