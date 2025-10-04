Haberler

Balıkesir'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve bir yolcu hayatını kaybederken, 7 öğrenci hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 öğrenci hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tütüncü Yolu Keçeler Mahallesi kavşağında A.R.U. yönetimindeki 10 CBM 13 plakalı otomobil ile 10 HE 199 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.R.U. ve yanında bulunan yolcu H.Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öğrenci servisinde bulunan 7 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı, servis şoförünün ise kazadan yara almadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dilovası'nda kimya fabrikasında patlama! Can kaybı var

Sanayi şehrimizde fabrikada patlama: Hayatını kaybeden işçiler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Öcalan'dan süreçle ilgili yeni mesaj! Bir noktayı özellikle vurguladı
İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar itirafı: Hep beni düşünür

İbrahim Tatlıses'ten açılışta dikkat çeken Hülya Avşar itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.