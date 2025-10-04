Balıkesir'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 öğrenci hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tütüncü Yolu Keçeler Mahallesi kavşağında A.R.U. yönetimindeki 10 CBM 13 plakalı otomobil ile 10 HE 199 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.R.U. ve yanında bulunan yolcu H.Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öğrenci servisinde bulunan 7 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı, servis şoförünün ise kazadan yara almadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR