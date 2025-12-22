Haberler

Gönen ve Manyas sınırında odun hırsızlığına suçüstü

Gönen ve Manyas sınırında odun hırsızlığına suçüstü
Balıkesir'in Gönen ve Manyas ilçelerinde odun hırsızlığı yapan iki şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak tutuklandı. Çalınan odunlar sahiplerine geri verildi.

Balıkesir'in Gönen ve Manyas ilçeleri sınırlarında odun hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık gecesi Küpçıktı-Alaşar-Çakmak sınır üçgeninde ormanlık alanda yapılan takip sonucu, 06 NBG 44 ve 22 AKH 61 plakalı araçlarla odun hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. Operasyona Gönen ve Manyas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Yaklaşık 1 aydır jandarma ekiplerince takip edilen şüphelilerin, orman seyrekleştirme çalışmaları kapsamında kesilen ve köylüye ait olduğu öğrenilen odunları çaldıkları belirlendi. Çalınan odunlar olay yerinde bırakılarak geri alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, 18 Aralık'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bandırma Cezaevi'ne gönderildi. - BALIKESİR

